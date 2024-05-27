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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

"Всеинструменты.ру" планируют IPO на "Мосбирже" летом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта "Всеинструменты.ру" планирует летом провести IPO на "Мосбирже", сообщили "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к сделке.

По информации издания, размещение может состояться в ближайшие несколько месяцев, компания планирует привлечь 15-20 млрд рублей.

""Всеинструменты.ру" "постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок", - сказал газете представитель компании.

ООО "Всеинструменты.ру" работает с 2011 года, владеет крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России - в ассортименте более 300 тысяч товаров для дома, дачи, ремонта и строительства. По данным ЕГРЮЛ, с 6 мая 2024 года компания на 100% принадлежит АО "Ви.ру".

По данным аналитического агентства Infoline, "Всеинструменты.ру" занимает второе место на рынке DIY с долей 2,3%. Выручка за 2023 год оценивается в 132,8 млрд рублей.

Всеинструменты.ру АО "Ви.ру Мосбиржа
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