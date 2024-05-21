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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Источник сообщил, что дивиденды "Ростелекома" за 2023 год будут на 10% выше прошлогодних

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дивиденды ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год, сообщил журналистам источник, знакомый с предложениями компании, направленными в правительство.

"Больше на 10%, чем в прошлом году", - сказал он.

За 2022 год "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2021-2023 годы предусматривает, что компания должна платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В настоящее время компания разрабатывает новую стратегию развития, частью которой станет обновленная дивидендная политика.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Росимущество Ростелеком ВТБ Правительство
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