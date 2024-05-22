Менеджмент "Ростелекома" предложил дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Ростелеком" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, предложения направлены в правительство. Об этом сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Рекомендация менеджмента в соответствии с дивидендной политикой – выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Все документы сейчас находятся в правительстве в соответствии с регламентом", - сказал Осеевский в кулуарах конференции ЦИПР 2024".

Срок действующей дивполитки истекает в текущем году.

Осеевский напомнил, что "Ростелеком" готовит новую стратегию развития, частью которой станет обновленная дивидендная политика компании. При этом менеджмент считает целесообразным предусмотреть увеличение дивидендных выплат.

"Мы готовим новую (дивполитику - ИФ). Но в принципе мы считаем, что последовательное увеличение дивидендов – это правильно. Оно базируется на увеличении прибыли. То есть тут все-таки первично – это более эффективная работа компании. И как следствие – появление возможности выплачивать дивиденды", - сказал топ-менеджер.

По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2021-2023 годы предусматривает, что компания должна платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% – у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float – 29,02%.