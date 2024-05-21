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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Британия ввела запрет на импорт алюминия из Белоруссии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Великобритания внесла алюминий в список продукции, которую запрещено импортировать в страну, сообщил во вторник британский правовой портал Global Sanctions.

"Ограничить импорт алюминия и сопутствующих услуг из Белоруссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что санкции введены также в отношении финансовых и брокерских услуг по поставкам алюминия из Белоруссии.

В июне 2023 года Великобритания ввела санкции против Белоруссии, заблокировав, в частности, ввоз из республики золота, цемента, древесины и резины. Позже санкционный список расширялся за счет внесения в него ограничительных мер в отношении белорусских предприятий и граждан.

Великобритания Белоруссия алюминий
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