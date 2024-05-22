Цены на российское и зарубежное IT-оборудование хотят выравнять за счет утильсбора за импорт

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует выравнивать цены на российское и иностранное IT-оборудование за счет введения утилизационного сбора за импорт последнего, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"С китайцами все равно сложно конкурировать, особенно в сегменте фиксированной связи. Мы четко это понимаем. Наверно, все-таки мы будем выравнивать ценовые условия за счет утильсбора", - сказал министр на конференции "ЦИПР 2024".

"То есть вряд ли мы будем доплачивать заказчикам (российского оборудования - ИФ), обеспечивая выравнивание цены на поставку оборудования. Здесь, наверно, все-таки наиболее рабочим механизмом выглядит утильсбор, когда мы гарантируем хотя бы ценовое равенство российского оборудования с китайским", - добавил глава Минцифры.

Кроме того, для стимулирования перехода российских компаний на отечественное оборудование Минцифры намерено продолжить программу льготного кредитования заказчиков.

Министр также высказал мнение о необходимости составления плана перехода на отечественное оборудование сроком на 5-6 лет.

"Если мы не договоримся, конечно у нас всегда есть вариант перейти на жесткую КИИзацию (обязательный переход на российское оборудование объектов критической информационной инфраструктуры, (КИИ) - ИФ). Это "дубинка" наша, но нам бы хотелось все-таки найти правильный баланс для того, чтобы ее использовать в тех сегментах, где это крайне необходимо, а по остальным сегментам все-таки иметь долгосрочную мотивацию операторов переходить на российские решения", - заключил Шадаев.

Предложение о введении утильсбора на импорт зарубежного оборудование содержится в стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года.

В октябре 2023 года Шадаев высказывал предположение, что эта мера может быть введена в середине 2024 года.