Поиск

Введение утильсбора на ввоз в Россию иностранного IT-оборудования отложено

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство отложило введение утилизационного сбора на ввоз имеющего российские аналоги иностранного IT-оборудования, за счет которого планировалось поддержать отечественных производителей таких решений.

"Пока отложили этот вопрос. Отложили введение утильсбора", - сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на IT-конгрессе "Форум будущего" в Екатеринбурге.

В Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, принятой в ноябре 2023 года, сказано о целесообразности проработки вопроса введения утилизационного сбора на телеком-оборудование.

Шадаев ранее говорил, что введение утильсбора позволит поднять стоимость на зарубежные решения, у которых есть российские аналоги. Это делается, чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции и выровнять цены на зарубежную и отечественную технику. Взимать этот сбор планировалось с тех, кто ввозит иностранное оборудование, а вырученные средства - направлять на поддержку российского производства.

Максут Шадаев Минцифры Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полпред президента на Урале Артем Жога включен в состав Совбеза РФ

В Петербурге после нападения в гипермаркете госпитализировали шестерых

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского

Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы

Следствие ходатайствует об аресте экс-замглавы Минэнерго Яновского

Объявлен в розыск коммерсант, организовавший хищение недвижимости Минобороны РФ

Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова

Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова

Бывшему и действующему замминистра энергетики предъявлены обвинения

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });