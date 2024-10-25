Введение утильсбора на ввоз в Россию иностранного IT-оборудования отложено

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство отложило введение утилизационного сбора на ввоз имеющего российские аналоги иностранного IT-оборудования, за счет которого планировалось поддержать отечественных производителей таких решений.

"Пока отложили этот вопрос. Отложили введение утильсбора", - сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на IT-конгрессе "Форум будущего" в Екатеринбурге.

В Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, принятой в ноябре 2023 года, сказано о целесообразности проработки вопроса введения утилизационного сбора на телеком-оборудование.

Шадаев ранее говорил, что введение утильсбора позволит поднять стоимость на зарубежные решения, у которых есть российские аналоги. Это делается, чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции и выровнять цены на зарубежную и отечественную технику. Взимать этот сбор планировалось с тех, кто ввозит иностранное оборудование, а вырученные средства - направлять на поддержку российского производства.