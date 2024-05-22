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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Узбекистан в 2024 г. на 26% увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Узбекистан с начала года по 19 мая поставил в РФ около 156 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 26% больше чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с гендиректором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым.

Так, по данным ФГИС "Аргус", поставки белокочанной капусты в этом году выросли в четыре раза - с 18 тыс. до 72 тыс. тонн, свежей хурмы в 6,2 раза - с 233 тонн до 1,5 тыс. тонн, цветной капусты в 2,2 раза - с 2,6 тыс. до 5,8 тыс. тонн, моркови в 3,4 раза - с 3,4 тыс. до 11,5 тыс. тонн.

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Отгрузки плодоовощной продукции из Узбекистана растут ежегодно на 20-30%, ее доля в импорте в РФ составляет 10%, говорится в сообщении.

В мае в РФ побывала делегация Узбекистана, которая в Москве, Новосибирске и Уфе ознакомилась с работой складов временного хранения, оптово-распределительных центров, крупных розничных торговых сетей и провела переговоры с их руководством по увеличению поставок узбекской сельхозпродукции.

Согласно сообщению, по мнению руководителей надзорных ведомств обеих стран, потенциал взаимной торговли между РФ и Узбекистаном гораздо шире, его реализации могут способствовать конкретные механизмы упрощения условий поставок и цифровизации надзорной деятельности. Россельхознадзор и Агентство по карантину и защите растений Узбекистана проводят работу по интеграции информационных систем в области фитосанитарии. Это позволит значительно облегчить контрольные процедуры, внедрить риск-ориентированный подход и сделать прозрачной двустороннюю торговлю, констатируется в сообщении.

Россельхознадзор РФ Узбекистан
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