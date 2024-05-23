JPMorgan улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 г. с 4,9% до 5,2%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аналитик JPMorgan Chase Чжу Хайбинь улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 5,2% с ранее ожидавшихся 4,9%, сообщает агентство "Синьхуа".

Подъем экономики в первом квартале на 5,3% в годовом исчислении превзошел ожидания рынка и ознаменовал хорошее начало года, сказал он, выступая на глобальном саммите J.P. Morgan China в Шанхае.

В числе позитивных факторов эксперт отметил рост добавленной стоимости в промышленности, диверсификацию экспортной продукции и направлений экспорта страны, а также появление новых технологий и отраслей, выступающих движущей силой экономического подъема.

Аналитик JPMorgan ожидает, что курс китайской нацвалюты в текущем году в целом будет оставаться стабильным. По его словам, хотя юань в краткосрочной перспективе может подешеветь относительно доллара США, в дальнейшем "понижательное давление будет ослабевать, поскольку Федеральная резервная система, вероятно, уменьшит процентные ставки во втором полугодии".

На прошлой неделе экономисты ООН подняли прогноз роста ВВП КНР в этом году до 4,8% с предполагавшихся прежде 4,7%.