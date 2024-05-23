СД "Газпрома" оформил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" выдал формальную рекомендацию собранию акционеров - не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении эмитента.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (724 млрд рублей) позволяло рассчитывать дивиденды за 2023 год в размере 15,3 рубля на акцию.

Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5х. На конец 2023 года этот коэффициент составил 2,8х.

Эта вероятность была реализована в опубликованном в понедельник распоряжении правительства: "При формировании позиции акционера Российской Федерации в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года". Это было предложение Минэнерго России, согласованное с Минфином России и Росимуществом.

Решение совета директоров о рекомендации по распределению прибыли было принято единогласно всеми 11 участниками совета.

"Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров распределить прибыль ПАО "Газпром", полученную по результатам деятельности общества в 2023 году, направив ее на инвестиционные цели общества. Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества", - комментирует компания в своем сообщении.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 год дополнительных дивидендов не выплачивалось.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" уже в четвертый раз подряд пройдет в заочном формате - 28 июня.

На нем не предполагается избрание нового состава совета директоров, так как в 2023 году совет был избран сразу на три года.