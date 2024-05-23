Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

СД "Газпрома" оформил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год

СД "Газпрома" оформил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" выдал формальную рекомендацию собранию акционеров - не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении эмитента.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (724 млрд рублей) позволяло рассчитывать дивиденды за 2023 год в размере 15,3 рубля на акцию.

Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5х. На конец 2023 года этот коэффициент составил 2,8х.

Эта вероятность была реализована в опубликованном в понедельник распоряжении правительства: "При формировании позиции акционера Российской Федерации в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года". Это было предложение Минэнерго России, согласованное с Минфином России и Росимуществом.

Решение совета директоров о рекомендации по распределению прибыли было принято единогласно всеми 11 участниками совета.

"Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров распределить прибыль ПАО "Газпром", полученную по результатам деятельности общества в 2023 году, направив ее на инвестиционные цели общества. Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества", - комментирует компания в своем сообщении.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 год дополнительных дивидендов не выплачивалось.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" уже в четвертый раз подряд пройдет в заочном формате - 28 июня.

На нем не предполагается избрание нового состава совета директоров, так как в 2023 году совет был избран сразу на три года.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа планирует в 2024 году запустить фьючерсы на сою

Мосбиржа планирует в 2024 году запустить фьючерсы на сою

Потанин сказал, что повышение налога на прибыль для бизнеса лучше одноразовых платежей

Цена газа в Европе превысила $400 за тыс. куб. м впервые в этом году

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

ЕК оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за помехи трансграничной торговле

АО "Макфа" и связанные с ним компании перешли в собственность РФ

АО "Макфа" и связанные с ним компании перешли в собственность РФ

В "Деловой России" предложили поднять налог на прибыль для "рантье" сразу до 30%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });