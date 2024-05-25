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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Министры финансов G7 пообещали добиваться соблюдения потолка цен на нефть из РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 продолжат добиваться соблюдения в мире установленного ими потолка цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в субботу коммюнике по итогам встречи министров финансов стран "Группы семи" в Италии.

"Мы будем усиленно добиваться соблюдения потока цен на нефть, не нарушая при это стабильной глобального рынка", - отмечается в документе.

Министры подчеркнули, что их страны "будут решительно реагировать на нарушения потолка цен, в частности, вводя санкции против тех, кто обходит этот режим (...)".

Кроме того, министры заявили, что их страны готовы продолжать вводить санкции против России, "в том числе - чтобы снижать доходы РФ от продажи энергоносителей, и чтобы снижать ее возможности добывать энергоресурсы в будущем".

Также министры финансов заявили о важности введения дальнейших санкций против структур, поддерживающих российский ВПК.

Встреча министров финансов G7 стартовала накануне в городе Стреза (Италия) и завершается в субботу.

G7 Италия нефть РФ
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