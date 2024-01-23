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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Стратегия развития ОСК предусматривает фокус на серийности судостроительства

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Разрабатываемая стратегия развития "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) сфокусирована на серийном строительстве судов, создании новых производственных мощностей и специализации верфей.

Первые наметки будущей стратегии представил в Совете Федерации гендиректор корпорации Андрей Пучков.

"С точки зрения экономики, мы, безусловно, должны сфокусироваться в первую очередь на серийно востребованных судах", - сказал он.

Всего, по его словам, эксперты оценивают потребность в строительстве гражданских судов до 2035 года в 2,3 тысячи единиц в оптимистичном сценарии. ОСК может выйти на показатели строительства 600-750 судов до 2035 года при уровне господдержки не менее 30% от себестоимости строительства судна. Сейчас целевой ориентир поддержки государства составляет 6-8% от себестоимости судна.

"Мы считаем, что при достаточно серьезных мерах государственной поддержки мы, проведя соответственную модернизацию своих мощностей, сможем выйти на 600-750 судов. Но, нам нужно выйти на в три раза больший объем. И это требует от нас не просто модернизации существующих площадок, но, по большому счету, переосмыслению локаций и созданию новых (площадок)", - сказал Пучков.

Он напомнил, что корпорация рассматривает создание новых, одной или нескольких дополнительных площадок в первую очередь по среднетоннажному судостроению: "Для того, чтобы мы смогли соответствовать в нашем развитии тем потребностям, которые есть в экономике, придется существенным образом расширять количество площадок".

Говоря о специализации верфей по видам строительства, он отметил, что верфи иногда в условиях недозагрузки "бросаются на все виды заказов". При этом специализированные верфи работают эффективнее, в то время как там, где "верфь пытается хвататься за весь спектр, получается не очень", отметил он.

Финансовый аудит корпорации продолжается, работа должна завершиться в первом квартале, сказал Пучков.

Общий объем средств, необходимый для финоздоровления убыточной ОСК, будет установлен позднее - к концу февраля - в марте, говорил ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. "Какие средства будут направлены на оздоровление ОСК - определится в процессе. Сначала нужно все посчитать", - отмечал он.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.

В конце ноября глава ВТБ - председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на встрече с президентом говорил, что обновленная стратегия ОСК будет представлена в марте-апреле 2024 года.

Андрей Костин ВТБ Минпромторг ОСК Андрей Пучков
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