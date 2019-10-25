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Яровая предложила дать россиянам право самим продавать ипотечное жилье

Яровая предложила дать россиянам право самим продавать ипотечное жилье
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ в пятницу предложила законодательно закрепить право граждан на самостоятельную продажу ипотечного жилья, без проведения торгов и исполнительских сборов.

"Мы очень детально этот механизм прорабатывали с Банком России, чтобы найти вот тот инструмент, который бы гарантировал и права банка, но и дал новые возможности человеку", - сказала Яровая. По ее словам, этот механизм должен предоставить гражданину возможность самому продать жилье по стоимости не ниже той, что составляет оставшуюся сумму долга, и не ниже стоимости приобретения жилья. Это даст возможность продать ипотечное жилье за сумму, которая компенсирует предыдущие затраты гражданина, позволит расплатиться с банком и освободит его от выплат за проведение торгов, отметила Яровая.

Она сказала, что сейчас механизм реализации жилья в том случае, если человек отказывается от дальнейшего ипотечного договора, выглядит для гражданина очень невыгодно и очень обременительно. "Во-первых, это имущество реализуется на торгах, и оплачиваются еще дополнительно услуги в высоком проценте. Стоимость реализации имущества значительно ниже, и человек фактически теряет все те средства, которые раньше выплачивал по договору займа", - напомнила Яровая.

Если гражданин воспользовался правом продажи ипотечного жилья без проведения торгов, но не смог его реализовать, то тогда будет применяться типовая общая процедура, которая действует сейчас, пояснила вице-спикер Госдумы.

"Таким образом, мы выходим на качественно новый подход в том, чтобы человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, был максимально защищен в своих правах и гарантиях на получение стоимости имущества, которое он приобретал в полном формате, на компенсацию своих потерь и на выполнение долговых обязательств перед банком", - отметила Яровая.

Вице-спикер также предложила ввести запрет для коллекторов на передачу по агентским договорам долговых обязательств граждан.

Ирина Яровая Госдума

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