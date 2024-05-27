"Газпром нефть" и Минэнерго Узбекистана договорились расширять сотрудничество

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром нефть" и Министерство энергетики Узбекистана подписали "дорожную карту" по расширению сотрудничества. Этот документ назван на сайте Кремля в перечне документов, подписанных в рамках визита президента России Владимира Путина в республику Узбекистан.

Осенью 2023 года "Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение, по которому российская компания поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана. "Дочка" "Газпром нефти" - "Ноябрьскнефтегаз" недавно завершила строительство эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане, опередив плановые сроки.