Структура "Росатома" подписала контракт на строительство малой АЭС в Узбекистане

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - АО "Атомстройэкспорт" подписало с ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана контракт на строительство в республике малой атомной станции, сообщил в понедельник медиацентр "Росатома".

"Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании", - говорится в сообщении.

Предполагается, что строительство начнется уже этим летом. "Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта", - отмечается в релизе.

Кроме того, как сообщила госкорпорация, был также "подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту".

"Ввод станции с 2029 по 2033 годы в действие – поэтапно, помодульно. Ну и он будет, этот проект, реализован с большой долей локализации здесь. Финансирование с узбекской стороны, вопрос о государственном (российском - ИФ) кредите не обсуждается", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии "Первому каналу".

Ранее в понедельник было опубликовано соответствующее распоряжение российского правительства, в котором раскрывались подробности проекта. В документе предлагалось прописать сотрудничество сторон в проектах "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт (далее - АСММ)".

Ранее сообщалось, что "Росатом" планировал построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. В ноябре прошлого года гендиректор госкорпорации заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии. Он отмечал, что "Росатом" провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности.