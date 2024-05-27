Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% г/г
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% к аналогичному периоду 2023 года - до 37,9 млрд рублей, сообщила компания.
Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (38,2 млрд рублей).
Выручка компании составила 119,3 млрд рублей, увеличившись на 3% год к году на фоне роста объемов продаж агрохимической продукции на 11%, до 3,1 млн тонн.
Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" упала на 37% к I кварталу 2023 года - до 21,5 млрд рублей.
Как и прогнозировали аналитики, результаты "ФосАгро" немного улучшились в сравнении с IV кварталом 2023 года: выручка выросла на 7%, скорректированная EBITDA - на 2%, скорректированная чистая прибыль - на 1%.
Свободный денежный поток компании составил 1,8 млрд рублей, выйдя в положительную зону после отрицательного значения в предыдущем квартале.
Чистый долг "ФосАгро" на 31 марта 2024 года составил 263,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,58х с 1,2х по итогам 2023 года.
Основные финансовые показатели "ФосАгро", млн руб.:
|I кв. 2024 г.
|I кв. 2023 г.
|Изм., %
|Выручка
|119 272
|116 178
|3 %
|EBITDA
|39 060
|55 395
|-30 %
|Рентабельность по EBITDA
|32,7 %
|47,7 %
|- 15 п.п.
|EBITDA скорр.
|37 876
|48 978
|-23 %
|Чистая прибыль
|18 754
|28 059
|-33 %
|Чистая прибыль, скорр.
|21 486
|33 897
|-37 %
|Свободный денежный поток
|1 801
|43 419
|-96 %
|31.03.2024
|31.12.2023
|Чистый долг
|263 839
|223 207
|18 %
|Чистый долг/скорр. EBITDA за 12 мес.
|1,58
|1,22
Объем производства "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:
|I кв. 2024 г.
|I кв. 2023 г.
|Изм., %
|Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|2 260
|2 070
|9 %
|Азотные удобрения
|672,7
|675,6
|-1 %
|Прочая продукция
|71,5
|65,9
|9 %
|Итого агрохимической продукции
|3 004
|2 812
|7 %
Объем продаж "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:
|I кв. 2024 г.
|I кв. 2023 г.
|Изм., %
|Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|2 339
|2 017
|16 %
|Азотные удобрения
|676,8
|686,6
|-1 %
|Прочая продукция
|72,5
|69,2
|5 %
|ИТОГО агрохимической продукции
|3 088
|2 773
|11 %