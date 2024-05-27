Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% г/г

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% к аналогичному периоду 2023 года - до 37,9 млрд рублей, сообщила компания.

Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (38,2 млрд рублей).

Выручка компании составила 119,3 млрд рублей, увеличившись на 3% год к году на фоне роста объемов продаж агрохимической продукции на 11%, до 3,1 млн тонн.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" упала на 37% к I кварталу 2023 года - до 21,5 млрд рублей.

Как и прогнозировали аналитики, результаты "ФосАгро" немного улучшились в сравнении с IV кварталом 2023 года: выручка выросла на 7%, скорректированная EBITDA - на 2%, скорректированная чистая прибыль - на 1%.

Свободный денежный поток компании составил 1,8 млрд рублей, выйдя в положительную зону после отрицательного значения в предыдущем квартале.

Чистый долг "ФосАгро" на 31 марта 2024 года составил 263,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,58х с 1,2х по итогам 2023 года.

Основные финансовые показатели "ФосАгро", млн руб.:

I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Изм., % Выручка 119 272 116 178 3 % EBITDA 39 060 55 395 -30 % Рентабельность по EBITDA 32,7 % 47,7 % - 15 п.п. EBITDA скорр. 37 876 48 978 -23 % Чистая прибыль 18 754 28 059 -33 % Чистая прибыль, скорр. 21 486 33 897 -37 % Свободный денежный поток 1 801 43 419 -96 % 31.03.2024 31.12.2023 Чистый долг 263 839 223 207 18 % Чистый долг/скорр. EBITDA за 12 мес. 1,58 1,22

Объем производства "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:

I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Изм., % Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 260 2 070 9 % Азотные удобрения 672,7 675,6 -1 % Прочая продукция 71,5 65,9 9 % Итого агрохимической продукции 3 004 2 812 7 %

Объем продаж "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн: