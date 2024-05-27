Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% г/г

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 23% к аналогичному периоду 2023 года - до 37,9 млрд рублей, сообщила компания.

Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (38,2 млрд рублей).

Выручка компании составила 119,3 млрд рублей, увеличившись на 3% год к году на фоне роста объемов продаж агрохимической продукции на 11%, до 3,1 млн тонн.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" упала на 37% к I кварталу 2023 года - до 21,5 млрд рублей.

Как и прогнозировали аналитики, результаты "ФосАгро" немного улучшились в сравнении с IV кварталом 2023 года: выручка выросла на 7%, скорректированная EBITDA - на 2%, скорректированная чистая прибыль - на 1%.

Свободный денежный поток компании составил 1,8 млрд рублей, выйдя в положительную зону после отрицательного значения в предыдущем квартале.

Чистый долг "ФосАгро" на 31 марта 2024 года составил 263,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,58х с 1,2х по итогам 2023 года.

Основные финансовые показатели "ФосАгро", млн руб.:

I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Изм., %
Выручка 119 272 116 178 3 %
EBITDA 39 060 55 395 -30 %
Рентабельность по EBITDA 32,7 % 47,7 % - 15 п.п.
EBITDA скорр. 37 876 48 978 -23 %
Чистая прибыль 18 754 28 059 -33 %
Чистая прибыль, скорр. 21 486 33 897 -37 %
Свободный денежный поток 1 801 43 419 -96 %
31.03.2024 31.12.2023
Чистый долг 263 839 223 207 18 %
Чистый долг/скорр. EBITDA за 12 мес. 1,58 1,22

Объем производства "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:

I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Изм., %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 260 2 070 9 %
Азотные удобрения 672,7 675,6 -1 %
Прочая продукция 71,5 65,9 9 %
Итого агрохимической продукции 3 004 2 812 7 %

Объем продаж "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:

I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Изм., %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 339 2 017 16 %
Азотные удобрения 676,8 686,6 -1 %
Прочая продукция 72,5 69,2 5 %
ИТОГО агрохимической продукции 3 088 2 773 11 %

ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Brent подорожала до $82,6 за баррель

МТС банк летом опробует сервис беспроцентной рассрочки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });