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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Глава ФРБ Миннеаполиса считает, что до снижения ставки ФРС должно пройти много месяцев

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США нужно дождаться значительного прогресса с замедлением инфляции прежде, чем принимать решение о снижении процентной ставки, полагает глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Так он ответил на вопрос CNBC о том, какие условия должны быть выполнены для одного или двух снижений ключевой процентной ставки в этом году.

"Еще много месяцев положительных инфляционных данных могут убедить меня в том, что смягчение денежно-кредитной политики является оправданным", - сказал Кашкари.

При этом Федрезерв может даже повысить ставку, если инфляция перестанет замедляться, добавил он.

"Я думаю, что сейчас ничего нельзя исключать", - сказал Кашкари.

США ФРС Нил Кашкари ФРБ Миннеаполиса
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