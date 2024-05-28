ЦБ расширит максимальный лимит одной операции для физлиц в СБП с 1 млн до 30 млн руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - России может расширить для физлиц максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках, соответствующий проект указания опубликован во вторник на сайте регулятора.

Расширенный лимит также будет действовать и для переводов физлиц на специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому выступает отправитель.

Обсуждение проекта указания продлится с 28 мая по 30 мая включительно.

Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. Максимальная сумма одного перевода в СБП на данный момент составляет 1 млн руб. При необходимости клиент банка может совершить несколько операций.

Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков, так как это более затратная для кредитных организаций операция, и операции с использованием карт, потому что в таких случаях невозможно однозначно определить получателя средств.

Ранее ЦБ пояснял, что банки не могут ограничивать количество бесплатных переводов клиента в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн руб. в месяц. Однако после вступления закона в силу у некоторых кредитных организаций были установлены суточные и месячные лимиты на переводы. Позднее регулятор разослал банкам информационное письмо, повторяющее запрет на ведение лимитов в рамках суммы бесплатных переводов при проведении операций по номеру счета и через СБП.

При этом банк может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца с обеспечением возможности отмены такого ограничения по инициативе физлица, отмечал ЦБ.