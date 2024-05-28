Brent подорожала до $83,28 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем во вторник.

К 14:15 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,22%), до $83,28 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,19 (1,53%), до $78,91 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Все внимание участников нефтяного рынка теперь направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на выходных и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Встреча пройдет в онлайн-формате, хотя ранее планировался очный формат. Это говорит о том, что страны-члены ОПЕК+ не ждут существенных разногласий при принятии решения, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Вероятно, текущий уровень ограничений будет продлен как минимум еще на три месяца, до конца третьего квартала. Любое другое решение станет большим сюрпризом и может привести к волатильности на рынке", - написал он.

Также трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок.