Brent подорожала до $84,51 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в среду днем.

К 14:09 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,68%), до $84,51 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,6 (0,75%), до $80,43 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 2,7%.

Цены на нефть растут на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей. Кроме того, в Красном море было атаковано еще одно судно.

Представители стран ОПЕК+ проведут встречу в онлайн-формате в ближайшие выходные. Участники рынка в целом ожидают, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.

"В настоящее время мы не видим намерений увеличить поставки и спровоцировать еще одно снижение цен, - отметила Хелима Крофт из RBC Capital Markets. - Сейчас некоторым производителям приходится прибегать к заимствованиям и откладывать важные проекты".