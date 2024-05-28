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Оператор трубопроводов Energy Transfer купит WTG Midstream Holdings за $3,3 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американский трубопроводный гигант Energy Transfer договорился о покупке компании WTG Midstream Holdings за $3,25 млрд у структур, аффилированных со Stonepeak, Davis Estate и Diamondback Energy, говорится в сообщении покупателя.

Energy Transfer выплатит $2,45 млрд денежными средствами и остаток в виде 50,8 млн своих новых обыкновенных паев.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.

В рамках нее Energy Transfer получит газосборные коллекторы общей протяженностью более 6 тыс. миль (около 10 тыс. км) и 20% в газоконденсатном трубопроводе BANGL, идущим от Пермского бассейна (крупнейшего нефтеносного бассейна США) до побережья Мексиканского залива в Техасе.

Diamondback получит около $375 млн, отмечается в ее пресс-релизе.

США WTG Midstream Holdings Energy Transfer
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