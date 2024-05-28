Экспорт зерна из РФ за 11 месяцев сельхозгода составит рекордные 62,8 млн т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - РФ за 11 месяцев текущего сельхозгода (с 1 июля 2023 года по 31 мая 2024 года) экспортирует рекордные 62,8 млн тонн зерна, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Такой прогноз сделали в Российском зерновом союзе.

"Таким образом, при экспортном потенциале на весь 2023/2024 сельхозгод (заканчивается 30 июня - ИФ) в 67 млн тонн объем отгрузок зерновых в июне может составить 4,2 млн тонн, в том числе порядка 3,9 млн тонн пшеницы. Ее экспортный потенциал на сельхозгод оценивается в 55 млн тонн", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В то же время тенденция сокращения объемов отгрузок зерновых, начавшаяся в начале мая, в течение всего месяца сохраняется, отметила она. К 27 мая на экспорт отгружено 4,65 млн тонн зерна, что на 20,4% меньше, чем с 1 по 27 мая прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы упали на 18,8%, до 3 млн 846 тыс. тонн, ячменя - на 12,8%, до 440 тыс. тонн, кукурузы - почти на 40%, до 363 тыс. тонн.

"Таким образом, по итогам мая будет отгружено порядка 4 млн тонн пшеницы, что на 900 тыс. тонн меньше, чем в мае прошлого года. Отгрузки всего зерна снизятся на 700 тыс. тонн, до 5 млн тонн", - прогнозирует Тюрина.

По ее данным, в мае пшеница отгружалась в 34 страны против 42 год назад. Основными покупателями были Египет, Турция, Йемен, Кения, Бангладеш. "При этом отгрузки в Египет снизились на 46% и составили 515 тыс. тонн против 959 тыс. тонн год назад. В Турцию отправлено в 2,8 раза меньше - 357 тыс. тонн против 995 тыс. тонн, в Йемен - 288 тыс. тонн, это на 18% меньше прошлогоднего, - сообщила Тюрина. - При этом отгрузки в Кению выросли в 17 раз и составили 250 тыс. тонн, в Бангладеш - на 13%, до 248 тыс. тонн. Это пятерка лидеров".

Основными покупателями ячменя стали Саудовская Аравия и Иран. Так, экспорт в Саудовскую Аравию вырос более чем в три раза, в Иран - в 1,7 раза. "Судовые партии по более 30 тыс. тонн были поставлены в Кувейт, Марокко и Алжир. В эти страны в мае прошлого сезона ячмень не отгружался", - отметила Тюрина.

Основные объемы кукурузы отправлены в Иран, Турцию, Ливию, но они ниже прошлогодних: в Иран - на 13%, Турцию - на 3%, Ливию - на 42%.

Число компаний, отгружавших в мае зерно, снизилось до 46 с 68 год назад. Число портов изменилось незначительно - 45 против 46 в мае прошлого сезона. Отгрузки через Новороссийск сократились на 17%, до 1 млн 530 тыс. тонн, рейдовая перевалка упала на 25,5%, до 1 млн 189 тыс. тонн. В то же время через порт Тамани было отгружено в 1,8 раза больше - 443 тыс. тонн, через порт Высоцка (Ленинградская область) - почти в два раза больше, до 124 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены продолжают быстро расти. "Экспортеры очень активно закупают пшеницу в ожидании сокращения валовых сборов и роста спроса мировых потребителей", - пояснила она.

Цены на французскую пшеницу за неделю выросли на 4%, до $269 за тонну. С начала месяца рост составил 25,7%. Американская пшеница подорожала на 4,3%, до $269 за тонну, с начала мая - на 19,6%. Цены на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) повысились на 6,5%, до $245 за тонну, с начала мая - на 20%. "Но дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется, сейчас он $24, в начале мая был $15 за тонну, цена на нашу пшеницу вполне конкурентоспособна", - отметила эксперт.

По ее словам, активный спрос на пшеницу со стороны экспортеров привел к росту цен закупки в среднем на 9% за неделю. Так, в центре цена пшеницы 4 класса повысилась на 2 тыс. рублей, на юге - на 1,7 тыс. рублей, в Поволжье - на 1,6 тыс. рублей за тонну. Средняя цена составила 13 900 рублей за тонну. В долларовом выражении цена закупки у производителей выросла до $155 с $137,4 за тонну неделей ранее. С начала месяца рост составил 30,7%.

В 2022/2023 сельхозгоду РФ экспортировала 60 млн тонн зерна, в том числе 47 млн тонн пшеницы.