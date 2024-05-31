Дмитрий Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из госфонда

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда нет, сбор зерна в России обеспечит потребности внутреннего рынка, заявил на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Интервенционный фонд - достаточно действенный инструмент контроля наличия продукции на нашем внутреннем рынке. Была низкая цена - мы в фонд достаточно активно закупали продукцию. В случае если цена сильно вырастет, мы начнем из интервенционного фонда эту продукцию продавать именно для корректировки цены. На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы что-то продавать из интервенционного фонда мы не видим. Объемы производства позволяют нам достаточно комфортно себя чувствовать. И даже с учетом тяжелых погодных условий тот объем зерна, который мы планируем собрать, полностью закроет потребности внутреннего рынка", - сказал он.

Патрушев напомнил, что в следующем сельскохозяйственном году экспорт зерна из России составит до 60 млн тонн.

"При этом, по внутренним ощущениям своим, я бы 10 млн (тонн - ИФ) в интервенционном фонде всегда держал. Но это дорогое удовольствие. И мы будем отвлекать очень серьезные объемы финансовых ресурсов для содержания, для закупки этого объема. А эти финансовые ресурсы в условиях определенных бюджетных ограничений нам крайне необходимы по другим направлениям. (...) В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, думаю 3-5 млн тонн вполне достаточно. Это трехмесячный запас, чтобы мы могли поддержать работу мукомольных предприятий, - добавил Патрушев. - Хотелось бы больше, чтобы была подушка безопасности, но она слишком дорогая".

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов добавил, что за последние два года в интервенционный фонд были закуплены 4 млн тонн. Закупки продолжаются.