Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых ярких сигналов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в условиях отсутствия мощных драйверов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,6325 руб./$1 (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,5 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 12,1985 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен, поскольку на него не влияют никакие заметные факторы. Налоговый период, оказывавший заметную поддержку, завершился, нефтяные котировки немного прибавляют, фондовые рынки меняются разнонаправленно.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,41 за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,11 за баррель, что на 0,36% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average упал более чем на 200 пунктов, а Nasdaq Composite вырос и обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 17000 пунктов. S&P 500 практически не изменился по итогам торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду также меняются разнонаправленно. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,3%, японский Nikkei 225 растет на 0,38%, гонконгский Hang Seng опускается на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,35%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,33%.