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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

IVA Technologies установила ценовой диапазон перед IPO в 280-300 руб. за акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) установило ценовой диапазон в преддверии IPO в 280-300 рублей за одну акцию, говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации бизнеса в 28-30 млрд рублей.

Сделка предполагает, что действующие акционеры предложат инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала.

При этом средства от продажи 1 млн акций компания планирует использовать при необходимости для стабилизации цены бумаги на вторичных торгах в течение 30 календарных дней после начала торгов.

"Наше решение продать небольшую долю акций в рамках IPO - взвешенное, - сказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский, слова которого приводятся в сообщении. - Нам важно показать позитивную динамику бизнес-показателей в статусе публичной компании, познакомить инвестиционное сообщество с драйверами российского рынка корпоративных коммуникаций".

Финальную цену размещения акций в рамках IPO продающие акционеры намерены установить после закрытия книги заявок. Сам сбор заявок будет проходить с 29 мая по 3 июня среди квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также институциональных инвесторов.

Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Ожидается, что торги акциями IVA начнутся 4 июня под тикером IVAT.

В сообщении отмечается также, что, по оценке компании, аллокация ее сотрудников и партнеров не превысит 25% от общего размера сделки. Для этого продающие акционеры намерены до начала сбора заявок сформировать закрытый список инвесторов, относящихся к числу сотрудников или партнеров IVA.

Ранее совет директоров IVA утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет стремиться выплачивать дивиденды от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и др.

В сообщении компании отмечается, что в настоящее время в портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видеоконференцсвязи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. При этом эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. При этом доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году (среднегодовой темп роста - 33%).

Наибольший темп роста прогнозировался в сегментах корпоративных мессенджеров и корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в помещении заказчика и др.). В первом случае ожидался среднегодовой темп роста в 59% - с 2,8 млрд рублей в 2023 году до 28,2 млрд рублей в 2028 году, а во втором - 40%, с 3,9 млрд рублей до 20,9 млрд рублей.

В сегменте видеоконференцсвязи ожидается рост в среднем на уровне 35% в год - с 9,8 млрд рублей до 44,5 млрд рублей, а в сегменте систем корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, IP-телефоны и пр.) - 23%, с 20 млрд рублей до 56 млрд рублей.

По оценке J'son & Partners Consulting, значительную долю рынка корпоративных коммуникаций в РФ занимает топ-3 компаний - IVA Technologies, Vinteo и "Труконф".

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе". Основными акционерами ПАО на 22 мая текущего года являлись Николай Ивенев (31,58%), Андрей Зокин (26,05%), Станислав Иодковский (20,49%), Евгений Терентьев (17,94%), Виктор Петров (3,95%). Уставный капитал компании состоит из 100 млн акций номинальной стоимостью 0,1 руб. за бумагу.

Помимо этого, 0,9% акций компании (850 тыс. бумаг) были переданы акционерами ключевым разработчикам в рамках программы поощрения ведущих сотрудников. Последние не будут продавать акции в рамках IPO - на их бумаги наложен мораторий на продажу, который продлится до мая 2026 года.

По данным IVA Technologies в 2023 году выручка группы по МСФО составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд рублей (+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд рублей (+75%).

"На конец 2023 года у группы был отрицательный чистый долг в размере 43 млн рублей, что наряду со стремительными темпами роста обеспечивает потенциал привлекательных дивидендных выплат", - отмечается в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что IVA Technologies планирует IPO на МосБирже в начале июня, в рамках которого намерена привлечь 3-4 млрд рублей. Тогда эксперты оценивали IVA Technologies в 35-40 млрд рублей.

IVA Technologies
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