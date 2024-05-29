Brent подешевела до $83,58 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному снижению вечером в среду.

К 18:20 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,43%), до $83,58 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,4 (0,5%), до $79,43 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в онлайн-формате в ближайшие выходные. В целом ожидается, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.

"Вероятно, трейдеры следуют за тенденцией на рынке и не хотят быть застигнутыми врасплох в случае каких-либо сюрпризов на следующей неделе, - сказал стратег UBS Джованни Стауново. - Спрос на нефть растет здоровыми темпами, и фундаментальные показатели достаточно сильны, чтобы поддержать цены".

Также рынок оценивает геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, где в результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.