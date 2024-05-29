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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Акционеры нефтегазовой Hess одобрили ее продажу Chevron за $53 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры американской нефтегазовой Hess Corp. одобрили ее продажу компании Chevron Corp. за $53 млрд, говорится в пресс-релизе Hess.

Окончательные результаты голосования будут раскрыты позднее.

Chevron осталось преодолеть еще два препятствия на пути к закрытию сделки - пройти проверку Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) и выиграть арбитраж по иску Exxon Mobil, претендующей на покупку 30%-ной доли Hess в проекте Stabroek по добыче нефти у берегов Гайаны, стоимость которого превышает $150 млрд.

Проверка FTC приблизится к завершению в ближайшие недели, ожидает Chevron. Разбирательства в Международной торговой палате могут занять несколько месяцев, пишет Barron's.

"Chevron и Hess прилагают усилия, чтобы завершить слияние как можно скорее", - отмечается в пресс-релизе Hess.

Акции Hess подорожали на 0,2% по итогам дополнительных торгов во вторник. Бумаги Exxon потеряли 0,1% цены, Chevron - еще меньше.

Chevron Exxon Mobil Hess
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