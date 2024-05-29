Банк Японии получил рекордный доход от инвестиций в акции в прошлом фингоду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк Японии получил рекордный доход от инвестиций в акции в прошлом финансовом году благодаря подъему фондового рынка.

Нереализованный доход от вложений в биржевые индексные фонды (ETF) по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составил 37,312 трлн иен ($237,39 млрд) по сравнению с 16,036 трлн иен годом ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в феврале текущего года обновил рекордный максимум на фоне устойчивых доходов компаний и надежд на улучшение качества корпоративного управления, пишет газета The Wall Street Journal.

В минувшем фингоду японский ЦБ зафиксировал нереализованный убыток от вложений в гособлигации страны в размере 9,434 трлн иен. Годом ранее убыток составил 157,1 млрд иен.

Доходности японских госбумаг постепенно росли после мартовского заседания, по итогам которого Банк Японии принял решение отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Дальнейшее повышение доходностей еще больше снизит стоимость портфеля гособлигаций японского ЦБ, отмечает WSJ.

Регулятор традиционно держит госбумаги до момента их погашения.