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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Владелец ТМК размещает около 2% акций в рамках SPO

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Основной акционер "Трубной металлургической компании" - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно.

Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию.

Исходя из текущих рыночных котировок, без учета возможного дисконта, 2% акций ТМК стоят около 4,1 млрд рублей.

Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

ТМК
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