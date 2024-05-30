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Акции ТМК подешевели в начале торгов на 2,5% на новостях об SPO

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) в начале торгов на "Московской бирже" в четверг дешевеют на 2,5% (до 195,02 рубля за штуку) на новостях об SPO; накануне ценные бумаги компании упали в цене на 4% (до 200 рублей за штуку).

Основной акционер "Трубной металлургической компании" - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, сообщила компания. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию.

Исходя из текущих рыночных котировок, без учета возможного дисконта, 2% акций ТМК стоят около 4,1 млрд рублей.

Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию для снижения долговой нагрузки и на другие общекорпоративные цели.

В сентябре прошлого года ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций (1,74% от общего количества акций компании, увеличив объем сделки с изначально заявленных 1,5%), цена в рамках вторичного размещения составила 220,68 рубля за акцию, в ходе размещения было привлечено 3,97 млрд рублей.

"Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float", - говорится в сообщении компании.

Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.

ТМК Московская биржа
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