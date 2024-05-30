Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,6% в начале торгов четверга

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций сохранили восходящий импульс среды, несмотря на ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (цена Brent опустилась к $83,3 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%.

Лидерами роста выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Северстали", просели бумаги "Трубной металлургической компании" на новостях о вторичном размещении бумаг (SPO) объемом 2%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3337,54 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1170,4 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подорожал на 32 копейки до 89,83 рубля.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,8%), "Северстали" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,3% "префы"), ВТБ (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Основной акционер "Трубной металлургической компании" (-0,7%, до 198,52 рубля) - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию. Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Подешевели также акции "ТКС Холдинг" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что настроения на глобальных рынках в четверг достаточно слабые, преобладают те же тенденции, что и на российских площадках (доходности облигаций растут, рыночная волатильность повышается), добавляя аргументов в пользу того, чтобы воздержаться пока от активных покупок на российском рынке акций.

Перспектива более высоких процентных ставок в течение более длительного периода - одна из причин, провоцирующих повышение рыночной волатильности в последние дни. С другой стороны, на фоне такой перспективы сохраняется устойчивое давление продавцов на рынке суверенного долга. В итоге доходность ОФЗ закрепилась на уровнях выше 15% на отрезке кривой до пяти лет.

Таким образом, участники рынка дисконтируют в котировках облигаций перспективу очередного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне. Опубликованные в среду недельные данные Росстата по инфляции только подтверждают такие опасения: за неделю с 21 по 27 мая индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,10% по сравнению с 0,11% и 0,17% в две предыдущие недели. Годовая инфляция, таким образом, устойчиво держится на уровне немногим выше 8%.

В итоге у Банка России может не оказаться иного выбора, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Вопрос заключается в том, насколько сильным может оказаться это повышение. В этом контексте давление на рынке ОФЗ, скорее всего, никуда не исчезнет вплоть до заседания регулятора, в то время как на рынке акций может сохраняться повышенная волатильность, а попытки восстановления могут привлекать продавцов. Кроме того, позитивным настроениям на рынке акций не способствуют и очередные новости по дивидендам: совет директоров "Полюса" рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год, а президент X5 Group заявила, что дивидендные выплаты возобновятся не ранее 2025 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, говорить о завершении нисходящей коррекции на рынке акций РФ на данный момент преждевременно, стоит понимать, что недавнее падение рынка было быстрым и сильным. У бумаг Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" впереди локальные уровни сопротивления, прохождение которых может быть проблематичным в текущих рыночных условиях. Акции "Трубной металлургической компании" накануне упали на 4%, а в четверг утром стало известно, что главный акционер планирует продать 2% акций в рамках SPO.

Целевым диапазоном для индекса МосБиржи выступает коридор 3300-3350 пунктов. Несмотря на улучшение ситуации на рынке, картина в целом сильно не улучшилась. Впереди достаточно много уровней, которые индексу будет непросто преодолеть, считает Головинов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Dow на фоне роста доходности гособлигаций US Treasuries в связи с ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта (б.п.), до 4,616%. В начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

Участники рынка на этой неделе ждут данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для ФРС. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в обнародованном вечером в среду обзоре Beige Book ("Бежевая книга"). Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-0,9% во главе с фьючерсом на Dow).

Международный валютный фонд накануне повысил прогнозы роста экономики Китая на 2024 и 2025 гг., отметив сильные данные о динамике ВВП в первом квартале и принимаемые властями страны меры поддержки экономики.

Как ожидают в МВФ, китайский ВВП увеличится на 5% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Оба прогноза были улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.

Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных в пятницу, в том числе, отчетов о безработице, розничных продажах и промпроизводстве в Японии за апрель, а также майских индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение перед публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4% до $83,26 за баррель (-0,7% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели также на 0,4% до $78,91 за баррель (-0,8% в среду).

Оценки Американского института нефти (API) показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.