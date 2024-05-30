Минсельхоз завершил распределение дополнительной части квоты на экспорт зерна в 2024 г.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части квоты на экспорт зерна в 2024 году.

Как сообщает ведомство, на завершающем этапе было распределено 397 742 тонны.

"Таким образом, объем дополнительной части тарифной квоты в отношении зерновых культур к 30 мая полностью исчерпан", - говорится в сообщении.

Основная часть квоты была распределена приказом Минсельхоза от 7 февраля этого года между 261 экспортером.

Согласно постановлению правительства РФ от 23 декабря 2023 года, квота на экспорт из РФ пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года была установлена в 24 млн тонн. В апреле 2024 года она была увеличена на 5 млн тонн.

Размер дополнительной квоты в 2024 году состоял из трех частей. Первая включала в себя 10% от общего объема квоты (2,4 млн тонн), вторая была сформирована с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот, а третьей частью стал добавленный позднее объем (5 млн тонн).

"Дополнительная часть выдавалась поэтапно, на основании заявления от организации, которая уже имеет основную часть квот на экспорт зерновых. При этом ее объем для экспортера не мог превышать 70% от размера основной части, полученной им ранее", - говорится в пресс-релизе.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год также не предусматривает видового разделения зерна.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.