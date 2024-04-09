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ТМК разместила акции на 4,2 млрд рублей по оферте для участников прошлогоднего SPO

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) разместило акции на 4,2 млрд рублей в рамках оферты для участников SPO, которое состоялось в сентябре 2023 года.

ТМК разместила 18 864 634 акции по цене 220,68 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

В рамках SPO основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - продал 18 млн акций компании (1,74% от ее уставного капитала на момент размещения) по цене 220,68 рубля за акцию. Объем размещения составил 3,97 млрд рублей.

Каждый покупатель акций получил право приобрести одну дополнительную акцию на каждую бумагу, приобретенную в рамках SPO, по той же цене через шесть месяцев.

ТМК
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