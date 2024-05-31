ВВП Турции в I квартале вырос на 5,7%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономика Турции в первом квартале 2024 года увеличилась на 5,7% в годовом выражении, сообщил статистический институт страны TurkStat.

Темпы роста ускорились по сравнению с 4% в предыдущем квартале и совпали с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics экспертов.

Рост активности в производственном секторе в январе-марте составил 4,9%, в сельском хозяйстве - 4,6%, в строительном секторе - 11,1%. В сфере услуг темпы роста составили 4,3%.

Потребительские расходы в Турции в первом квартале увеличились на 7,3%, капиталовложения бизнеса - на 10,3%, государственные расходы - на 3,9%.

Экспорт товаров и услуг из Турции вырос на 4%, импорт сократился на 3,1%.

ВВП страны в январе-марте увеличился на 2,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, когда повышение составило 1%.