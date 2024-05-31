С 2025 года применят понижающий коэффициент для экспортеров зерна, не выбирающих квоту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Понижающий коэффициент для компаний, не выбирающих экспортную квоту на зерно из России, начнет действовать с 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"Забегая вперед скажу, что в следующем сезоне планируется перейти к применению понижающего коэффициента для экспортеров, которые не полностью используют свои объемы. Обращаю на это ваше особое внимание – кто не будет использовать квоту, будет получать понижающие коэффициенты, а квота будет перераспределяться в пользу тех, кто готов наращивать объемы по вывозу", - сказал Патрушев.

Патрушев отметил важность продолжать совершенствование механизма квотирования.

"Я бы просил Союз экспортеров зерна вместе с министерством продолжить дальнейшее совершенствование механизма квотирования. Важно, чтобы министерство совместно с бизнесом прорабатывало новые подходы", - добавил вице-премьер РФ.