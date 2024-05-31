ВВП Канады в I квартале вырос на максимальные за год 1,7% г/г, хуже прогнозов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономика Канады в первом квартале выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема, на 2,2%.

Относительно четвертого квартала 2023 года канадский ВВП вырос на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, экономика Канады в четвертом квартале не изменилась в поквартальном и увеличилась на 0,1% в годовом выражении.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 0,7% относительно предыдущего квартала, капиталовложения бизнеса - на 0,8%.

Экспорт повысился на 0,5%, импорт - на 0,4%.