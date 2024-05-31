Brent подешевела до $81,64 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова падают в ожидании встречи ОПЕК+ и впервые в этом году могут завершить месяц в минусе.

К 17:39 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,29%), до $81,64 за баррель. Июльские фьючерсы, торги которыми завершатся после закрытия рынка в пятницу, снижаются в цене на $0,12 (0,15%), до $81,74 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,4%), до $77,6 за баррель.

За последний месяц международный бенчмарк потерял 2,1%, североамериканский - 1,8%.

Трейдеры готовятся к встрече ОПЕК+, которая состоится на грядущих выходных и на которой, как ожидается, страны объявят о продлении действующих ограничений на поставки топлива на мировой рынок.

"Рынок ожидает, что ОПЕК+ полностью продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на второе полугодие, - заявил сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон. - Любой менее масштабный шаг усилит давление на цены в краткосрочной перспективе".

"Удивить в большую сторону группе стран будет сложнее, - отметил эксперт. - Договориться о более сильном сокращении добычи будет проблематично, особенно учитывая, что некоторые страны и так добывают больше, чем планировалось".