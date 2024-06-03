Рубль незначительно меняется к доллару и юаню утром под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в понедельник, рубль тяготеет к стабильности на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,93 руб./$1 (-17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 26,4 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,37 рубля.

Боковая динамика валютных пар стала ощутимой со второй минуты и в первые десять минут торгов практически не менялась. Курс доллара США в этот промежуток составил 89,97 руб./$1 (-13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань оставался в пределах значений первой минуты торгов.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не продемонстрировала яркой динамики, оказавшись под влиянием противоречивых факторов. Наблюдается интерес большинства инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке, однако сырьевой рынок стабилизировался с небольшим перекосом в сторону отрицательных значений. Ощущается также потеря поддержки налогового периода, в течении которого рубль преимущественно укреплялся.

Участники рынка в течение недели будут сконцентрированы на сигналах, которые могут оказать влияние на решение Банка России по ключевой ставке, заседание состоится 7 июня. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

Кроме того, на этой неделе Минфин объявит новые параметры операций на валютном рынке. В мае было принято решение о сокращении объема покупок иностранной валюты. С 8 мая по 6 июня министерство направит на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,08 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,98 за баррель, что на 0,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Страны ОПЕК+ предвосхитили ожидания рынка, продлив квоты 2024 года на весь 2025 год, а восемь "добровольцев" продлили свои дополнительные ограничения - чуть меньше, но зато существенно дольше, чем ожидал рынок. Добыча России в 2025 году будет отставать от добычи Саудовской Аравии.

Общий уровень добычи странами ОПЕК+ в 2025 году должен составлять (без возможных дополнительных ограничений восемью странами: Алжир, Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Казахстан, Оман) 39,725 млн баррелей в сутки по сравнению с 40,46 млн б/с в 2024 году.

С начала 2024 года ОПЕК покинула Ангола, что привело к сокращению квоты. Квота ОАЭ была повышена с 3,219 до 3,519 млн б/с, но она будет повышаться постепенно с января по сентябрь 2025 года.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 1 декабря.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает оптимизм: китайский CSI 300 опустился на 0,14%, японский Nikkei 225 прибавил 1,15%, гонконгский Hang Seng окреп на 2,35%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,93%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,76%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,80%.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.