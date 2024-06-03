Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы по большинству blue chips из-за ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне дешевеющей нефти (Brent торгуется у $81 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%, причем первый пробил рубеж 3200 пунктов; в лидерах отката выступают акции "Интер РАО" (-8,4%) после отсечки годовых дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3198,6 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1117,07 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 7,1%.

Доллар просел до 90,03 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-8,4%, до 3,699 рубля; дивиденды - 0,326 рубля на бумагу), "Магнита" (-7,1%), "Норникеля" (-3,6%), "МТС" (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Татнефти" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), Polymetal (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Подорожали акции АФК "Система" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", слабая динамика фондовых индексов в конце прошлой недели и снижение нефтяных котировок создают неблагоприятные предпосылки для рынка акций в начале июня. Повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраняться до тех пор, пока не прекратится спад на рынке ОФЗ. Министры ОПЕК+ на заседании в воскресенье приняли решение продлить действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год. Однако такое решение ОПЕК+ пока не привело к изменению настроений на нефтяном рынке, и в понедельник утром котировки Brent снижаются, констатируют эксперты.

Тем не менее надо признать, что снижение индексов в последние две недели может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, так как нивелирует риски перегрева, а с технической точки зрения, индекс МосБиржи достиг линии 200-дневной скользящей средней, и дальнейший спад ниже этой линии может встретить повышенный интерес покупателей, полагают в "Цифра Брокер".

На текущей неделе ключевым событием станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу. Кроме того, оценить настроения инвесторов позволят данные Московской биржи по оборотам за май, которые будут доступны во вторник. Понедельник - последний день для покупки акций под дивиденды за 2023 год перед закрытием реестров ПАО "Мосгорломбард", "Интер РАО", "ТМК", "ТГК-14", банка "Уралсиб", напомнили эксперты.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, май завершился умеренно позитивными новостями по инфляции США. Апрельское значение индекса личных потребительских расходов (PCE) показало рост цен на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем - самый низкий месячный рост в 2024 году. Несмотря на это, ожидания инвесторов по снижению процентных ставок мало изменились.

На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда США. Майский отчет о занятости будет опубликован в пятницу, и экономисты ожидают, что рынок труда продолжит охлаждаться после сильного начала 2024 года, но без резкого замедления. Ожидается добавление 185 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,9%.

На заседании 7 июня Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки с текущих 16% до 17% годовых. Повышение налогов с 2025 года также стало одним из факторов недавнего снижения фондового рынка (Минфин внес в правительство новый закон о налогах 28 мая). С 1 января вступят в силу поправки, которые увеличат налоги как для бизнеса, так и для граждан. В результате бюджет получит дополнительные средства около 2,6 трлн рублей. Металлурги ("Норникель", "Северсталь", НЛМК, ММК, "Полюс") столкнутся с увеличением НДПИ на 15%, а производители удобрений ("ФосАгро", "Акрон") - в 2,3 раза, отмечает эксперт.

Зарубежные фондовые индексы

В США в минувшую пятницу индексы акций подросли на 0,8-1,5% во главе с Dow Jones, индекс Nasdaq потерял всего 0,01%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов шесть месяцев подряд.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил максимальные за год 50,4 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по пересмотренным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

PMI в обрабатывающей промышленности Южной Кореи в мае вырос до максимальных за два года 51,6 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижение, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $81,06 за баррель (-0,1% и -0,9% в пятницу), июльская цена WTI – $76,98 за баррель (-0,01% и -1,2% в пятницу).

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.