Совет директоров "Абрау-Дюрсо" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 3,27 руб./акция

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

Общая сумма выплат составит 320,46 млн рублей.

Право на получение дивидендов получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2024 года.

Согласно сообщению, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 760,313 млн рублей рекомендовано оставить нераспределенной.

Годовое собрание акционеров назначено на 27 июня. Право на участие в нем имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 3 июня 2024 года.

В 2023 году компания выплатила дивиденды за первый квартал из нераспределенной прибыли прошлых лет. Они составили 6,14 рубля на акцию. Общая сумма - 601,721 млн рублей.

По итогам 2022 года дивиденды составили 0,19 рубля на акцию, общая сумма - 18,62 млн рублей. В 2021 году было выплачено по 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 млн 120 тыс. 632,96 рубля.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже. Уставный капитал составляет 98 000 184 рубля.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28% до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).