Поиск

Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили дивиденды за 2023 год в 3,27 руб. на акцию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год в 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

Общая сумма выплат составит 320,46 млн рублей.

Право на дивиденды получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2024 года.

Оставшаяся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 760,313 млн рублей осталась нераспределенной.

В 2023 году компания выплатила дивиденды за первый квартал из нераспределенной прибыли прошлых лет. Они составили 6,14 рубля на акцию. Общая сумма - 601,721 млн рублей.

По итогам 2022 года дивиденды были в размере 0,19 рубля на акцию, общая сумма - 18,62 млн рублей. В 2021 году было выплачено по 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 120 632,96 рубля.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова. Акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже. Уставный капитал составляет 98 000 184 рубля.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).

Абрау-Дюрсо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

"Русснефть" вышла из активов в Азербайджане

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });