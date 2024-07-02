Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили дивиденды за 2023 год в 3,27 руб. на акцию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год в 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

Общая сумма выплат составит 320,46 млн рублей.

Право на дивиденды получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2024 года.

Оставшаяся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 760,313 млн рублей осталась нераспределенной.

В 2023 году компания выплатила дивиденды за первый квартал из нераспределенной прибыли прошлых лет. Они составили 6,14 рубля на акцию. Общая сумма - 601,721 млн рублей.

По итогам 2022 года дивиденды были в размере 0,19 рубля на акцию, общая сумма - 18,62 млн рублей. В 2021 году было выплачено по 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 120 632,96 рубля.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова. Акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже. Уставный капитал составляет 98 000 184 рубля.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).