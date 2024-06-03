Ванадиевый завод в Чехии вышел из состава группы Evraz

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Чешский актив по производству феррованадия Czech Vanadium (бывший Evraz Nikom) вышел из состава группы Evraz.

"Мы покинули группу Evraz в феврале 2024 года, нашим новым единственным акционером является Metco Ltd", - говорится на сайте компании.

В Evraz от комментариев отказались.

Согласно данным чешского портала Kurzy.cz, Metco Ltd зарегистрирована на острове Аль Марьях (башня Аль Сараб) в Абу-Даби, ОАЭ. Смена собственника Czech Vanadium была зарегистрирована 11 марта 2024 года.

По данным за 2021 год, на Evraz приходилось около 15% мирового рынка ванадия. Ванадиевый бизнес компании интегрирован в стальной сегмент группы: основным источником ванадия являются титано-магниевые руды Качканарского ГОКа, на продукции которого работает Нижнетагильский комбинат, а образуемый на нем ванадиевый шлак поступает на ванадиевые активы Evraz.

В Чехии у группы были мощности по производству феррованадия из оксидов. Как говорил в интервью "Интерфаксу" осенью 2021 года руководитель дивизиона "Ванадий" Александр Эренбург, мощности Evraz в Туле ("Евраз Ванадий Тула") не покрывают переработку всего объема оксида.

"Это стабильная цепочка, чешский актив работал с тульской площадкой еще до того, как ее купил Evraz", - говорил он. По его словам, группа Evraz ежегодно производила и продавала около 14-15 тыс. тонн в пересчете на чистый ванадий.

Завод в Чехии был приобретен Evraz в 2008 году за $43 млн, он расположен в 30 км от Праги, в городе Мнишек-под-Брды.

Согласно отчетности чешской компании за 2022 год, тогда Evraz Nikom произвел 4,5 тыс. тонн ванадия, что на 19% меньше показателя 2021 года и на 14,7% ниже первоначально установленного годового плана производства на 2022 год. В качестве побочного продукта было произведено 11 тыс. тонн ванадиевого шлака. Год был завершен с убытком, который в документе не раскрывается.

Ухудшение производственных показателей компания объясняла снижением спроса на феррованадий в результате высоких цен на энергоносители и связанной с этим частичной или полной остановкой сталелитейных мощностей по всему миру. Негативным фактором также стало влияние экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации.

С середины 2022 года, после попадания в санкционные списки Evraz Plc, Evraz Nikom перешла к прямым продажам феррованадия конечным потребителям или специализированным сырьевым трейдерам.

Evraz – один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Крупнейшим акционером является Роман Абрамович (28,6%, под санкциями с весны 2022 года)