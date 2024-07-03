Evraz повысил оценку проекта ванадиевого завода в Тульской области до $260 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Проект строительства ванадиевого производства на территории ОЭЗ "Узловая" в Тульской области подорожал до $260 млн, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Evraz, руководитель дивизиона "Ванадий" Денис Павлюченков.

"Если в долларах, то на сегодняшний день наша оценка где-то 260 (миллионов - ИФ). На самом деле да, (на рост инвестоценки проекта повлияла - ИФ) масса факторов. Во-первых, (подорожание - ИФ) стройматериалов, во-вторых, дефицит подрядчиков. На самом деле мы были вынуждены со многими из наших партнеров пересматривать контракты и (произошло - ИФ) удорожание. Безусловно, это оборудование. Несмотря на то, что порядка 90% это отечественное производство оборудования, тем не менее, все равно металл растет (в цене - ИФ) и стоимость оборудования растет. Наверное, одно из самых больших удорожаний - это вся автоматика", - сказал Павлюченков на стройплощадке завода, который также посетил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее инвестиции в проект оценивались примерно в $228 млн.

Запуск производства запланирован на лето 2025 года. Павлюченков назвал 2025 год "абсолютно реальным" сроком.

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств Evraz.

В настоящее время компания ведет строительно-монтажные работы на площадке, в том числе монтирует технологическое оборудование.

Ранее сообщалось, что новое предприятие сможет перерабатывать до 100 тысяч тонн сырья в год, производя порядка 19 тысяч физических тонн пентоксида ванадия.

Это уже второе производство компании в Тульской области: ОАО "Евраз Ванадий Тула" специализируется на выпуске пентоксида ванадия и феррованадия различных марок, в группу Evraz входит с декабря 2009 года.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания.