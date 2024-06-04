"Северсталь" сохранит действующую дивполитику в рамках стратегии-2028

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Северсталь" планирует сохранить дивидендную политику компании в действующей редакции в рамках новой стратегии развития компании до 2028 года.

Долговая нагрузка останется на комфортном уровне – в пределах 1,0х по показателю чистый долг/EBITDA, говорится в сообщении "Северстали".

Дивполитика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 млрд рублей по итогам пятилетнего цикла. Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%.

При этом EBITDA за счет развития цифровых технологий при реализации стратегии прирастет к концу 2028 году на 20 млрд рублей.

Пик капитальных затрат компании придется на 2025 год – 170 млрд рублей. В 2024 году ориентир capex – 119 млрд рублей, говорится в презентации к стратегии.

Консолидированные продажи метпродукции (с учетом чугуна) планируется нарастить на 2,6% к концу 2028 года – до 13,3 млн тонн по сравнению с 10,7 млн тонн в 2023 году.

В 2028 году доля компании на внутреннем рынке составит 20%, в то время как по итогам 2023 года этот показатель находился на отметке около 18%, а продажи через собственную дистрибуционную сеть планируется нарастить в 2,5 раза.

Рост производства ЖРС к концу 2028 года может составить 3,5% – до 8,9 млн тонн, по сравнению с 5,4 млн тонн в 2023 году. При этом на Яковлевском ГОКе в 2028 году планируется добыть 5 млн тонн руды, а на Олконе произвести 3,9 млн тонн железорудного концентрата. Производство окатышей, после ввода в строй новой фабрики на ЧерМК, превысит в 2028 году 20 млн тонн (10,4 млн тонн в 2023 году). Производство стали в 2028 году составит 11,7 млн тонн, чугуна – 11,8 млн тонн (+0,4% и +0,5% соответственно к 2023 году).

Компания также планирует сохранить низкий уровень себестоимости чугуна, в том числе за счет капитального ремонта доменной печи №5 в апреле-августе 2024 года и капитального ремонт печи №4 в 2025 году. Цель – повышение доли окатышей в шихте до 90% вместе с увеличением производства окатышей 10 млн тонн благодаря строительству нового цеха в Череповце. Ориентир по себестоимости компания не раскрывает, но называет при этом ориентир "обеспечить отрыв по сквозной себестоимости конвертерного сляба от ближайшего конкурента на 15%".