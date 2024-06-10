Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за 2023 год в 191,51 руб./акция

Также были утверждены дивиденды за первый квартал 2024 г. - 38,3 руб./акция

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на годовом собрании 7 июня одобрили дивидендные выплаты за 12 месяцев 2023 года и за первый квартал 2024 года в размере 191,51 руб./акция и 38,3 руб./акция соответственно.

Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 18 июня 2024 года, говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). FCF компании в 2023 году составил 119,97 млрд рублей, в первом квартале - 33,2 млрд рублей.

Акционерный капитал состоит из 837 млн 718,66 тыс. штук обыкновенных акций стоимостью 0,01 руб. каждая.

На годовом собрании также был рассмотрен новый совет директоров компании. Его состав компания не раскрывает.

Согласно материалам к собранию, в совет было номинировано пять независимых кандидатов: Олег Шибанов, Андрей Волков, Леонид Афендиков, Александр Петров и Наталья Ионова. По последним раскрытым данным, финансист Шибанов является профессором Российской экономической школы (РЭШ), Андрей Волков - директор Института общественных стратегий "Сколково", Афендиков - управляющий директор Alvarez&Marsal, Петров - член правления "СИБУРа", Ионова - бывшая вице-президент по персоналу Evraz.

В совет директоров также были выдвинуты основной акционер компании Алексей Мордашов, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев, CFO Алексей Куличенко, директор по персоналу Анна Львова и директор по правовым вопросам Дмитрий Федотов.