Власти Германии продали акции Deutsche Telekom на 2,5 млрд евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Германский государственный банк развития Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) выставил на продажу 110 млн акций телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG на общую сумму порядка 2,5 млрд евро, говорится в пресс-релизе банка.

Сбор заявок на бумаги уже завершился, сделки будут формально закрыты 4 июня. В результате госдоля в Deutsche Telekom сократится до 27,8%, но правительство Германии остается крупнейшим акционером компании.

Полученные в результате продажи акций средства будут использованы для развития железнодорожной инфраструктуры Германии.

Цена бумаг Deutsche Telekom снижается на 2,2% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании повысилась на 4,1%, до 112,56 млрд евро.