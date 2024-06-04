Wells Fargo ждет роста S&P 500 до 5700 пунктов в ходе послевыборного ралли

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 может достигнуть 5700 пунктов в ходе ралли после президентских выборов в США этой осенью, прогнозируют аналитики Wells Fargo.

Значение индикатора на закрытие торгов 3 июня составляло 5283,4 пункта, то есть прогноз экспертов банка предполагает рост почти на 8% с нынешнего уровня.

"Пока что в 2024 году индекс S&P 500 показал хорошие результаты по сравнению с прошлыми годами выборов, - заявил аналитик по инвестиционной стратегии Wells Fargo Джереми Фолсом. - При этом, заглядывая дальше в 2025 год, мы видим потенциальный рост, основанный как на исторических показателях, так и на наших ожиданиях".

В результате индекс достигнет рекорда в 5700 пунктов к концу следующего года, отметил он.

Предыдущие выборы президента в США прошли в 2020 году, значение S&P 500 за 2020-2021 годы. выросло на 47,5%. Если взять аналогичные периоды для трех последних выборов, то средний подъем индекса составлял 41,8%, по расчетам Wells Fargo Investment Institute.

С начала 2024 года S&P 500 увеличился почти на 11%.