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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Продажи носимых устройств в мире выросли на 8,8% в I квартале

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в первом квартале 2024 года увеличились на 8,8% в годовом выражении и составили 113,1 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

При этом средняя цена продаж снизилась по итогам пятого квартала подряд – на 11%.

"Отсутствие крупных инноваций в премиум-сегменте позволило брендам второго уровня сократить разрыв по всем направлениям", - заявил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, пока компании не разработают в носимых устройствах какие-то новые функции (например, отслеживание уровня глюкозы), "потребители, скорее всего, будут тяготеть к сегментам средних и низких цен, и именно в эти ценовые категории бренды продолжают инвестировать".

"Аппетит к носимым устройствам на развивающихся рынках не ослабевает, но более высокие цены премиальных брендов делают их непомерно дорогими для многих, - отмечает директор по исследованиям IDC Wearables Рамон Лламас. - Это открыло местным брендам двери для выпуска недорогих, но многофункциональных устройств, чтобы удовлетворить этот ненасытный спрос. Именно так компании вроде Xiaomi и Imagine Marketing заняли позиции среди ведущих поставщиков во всем мире".

Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят американская Apple Inc., южнокорейская Samsung, китайские Xiaomi и Huawei, а также индийская Imagine Marketing (бренд boAt).

Несмотря на сокращение поставок почти на 19%, Apple сумела сохранить первое место на мировом рынке с долей в 18,2% (годом ранее - 24,5%). Снижение продаж также зафиксировала Imagine Marketing – на 4,8%. Остальные компании из топ-5 увеличили поставки гаджетов в первом квартале, при этом Huawei обогнала Samsung и вышла на третье место по рыночной доле.

Продажи носимых устройств в мире (млн штук):

Компания I кв. 2024г. I кв. 2023г. изм. за год доля рынка в I кв. 2024г. доля в I кв. 2023г.
Apple 20,6 25,4 -18,9 % 18,2 % 24,5 %
Xiaomi 11,8 8,2 43,4 % 10,5 % 7,9 %
Huawei 10,9 6,3 72,4 % 9,6 % 6,1 %
Samsung 10,6 9,4 13,0 % 9,3 % 9,0 %
Imagine Marketing 6,1 6,4 -4,8 % 5,4 % 6,2 %
другие 53,1 48,2 10,1 % 46,9 % 46,4 %
Всего 113,1 104,0 8,8 % 100 % 100 %
IDC International Data Corporation
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