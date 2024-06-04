Продажи носимых устройств в мире выросли на 8,8% в I квартале
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в первом квартале 2024 года увеличились на 8,8% в годовом выражении и составили 113,1 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
При этом средняя цена продаж снизилась по итогам пятого квартала подряд – на 11%.
"Отсутствие крупных инноваций в премиум-сегменте позволило брендам второго уровня сократить разрыв по всем направлениям", - заявил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, пока компании не разработают в носимых устройствах какие-то новые функции (например, отслеживание уровня глюкозы), "потребители, скорее всего, будут тяготеть к сегментам средних и низких цен, и именно в эти ценовые категории бренды продолжают инвестировать".
"Аппетит к носимым устройствам на развивающихся рынках не ослабевает, но более высокие цены премиальных брендов делают их непомерно дорогими для многих, - отмечает директор по исследованиям IDC Wearables Рамон Лламас. - Это открыло местным брендам двери для выпуска недорогих, но многофункциональных устройств, чтобы удовлетворить этот ненасытный спрос. Именно так компании вроде Xiaomi и Imagine Marketing заняли позиции среди ведущих поставщиков во всем мире".
Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят американская Apple Inc., южнокорейская Samsung, китайские Xiaomi и Huawei, а также индийская Imagine Marketing (бренд boAt).
Несмотря на сокращение поставок почти на 19%, Apple сумела сохранить первое место на мировом рынке с долей в 18,2% (годом ранее - 24,5%). Снижение продаж также зафиксировала Imagine Marketing – на 4,8%. Остальные компании из топ-5 увеличили поставки гаджетов в первом квартале, при этом Huawei обогнала Samsung и вышла на третье место по рыночной доле.
Продажи носимых устройств в мире (млн штук):
|Компания
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|изм. за год
|доля рынка в I кв. 2024г.
|доля в I кв. 2023г.
|Apple
|20,6
|25,4
|-18,9 %
|18,2 %
|24,5 %
|Xiaomi
|11,8
|8,2
|43,4 %
|10,5 %
|7,9 %
|Huawei
|10,9
|6,3
|72,4 %
|9,6 %
|6,1 %
|Samsung
|10,6
|9,4
|13,0 %
|9,3 %
|9,0 %
|Imagine Marketing
|6,1
|6,4
|-4,8 %
|5,4 %
|6,2 %
|другие
|53,1
|48,2
|10,1 %
|46,9 %
|46,4 %
|Всего
|113,1
|104,0
|8,8 %
|100 %
|100 %