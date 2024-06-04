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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Сбербанк в 2024 году планирует заработать от внедрения ИИ 450 млрд руб.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году планирует получить от внедрения технологий искусственного интеллекта около 450 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в Совете Федерации.

"Мы в этом году заработаем примерно 450 млрд рублей на искусственном интеллекте. И это нам дает возможность инвестировать туда деньги", - сказал Греф.

По итогам 2023 года банк заработал от внедрения искусственного интеллекта около 350 млрд рублей.

Сбербанк
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