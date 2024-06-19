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HP Enterprise и Nvidia помогут бизнесу создавать ИИ-инфраструктуру без "облака"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, заключила партнерство с чипмейкером Nvidia Corp. для интеграции аппаратного и программного ИИ-обеспечения, ориентированного на крупных корпоративных клиентов.

Об этом компании заявили на выставке HP Discover в Лас-Вегасе, пишет Barron's.

По словам главы HP Enterprise Антонио Нери, совместная программа Nvidia AI Computing by HPE будет сфокусирована на установке ИИ-серверов для предприятий, но при этом выйдет далеко за рамки продажи серверов на чипах Nvidia, которые и так есть в линейке HP Enterprise.

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"Сервер - это просто сервер, - заявил он изданию. - Но ведь требуется еще программное обеспечение, хранилище, которое к нему прилагается, требуется сетевая инфраструктура. Компаниям очень тяжело совместить все это, соединить все это вместе".

HP Enterprise и Nvidia будут стремиться облегчить бизнесу создание собственной ИИ-инфраструктуры без помощи поставщиков облачных решений.

"Наша цель - ускорить то, что мы называем промышленной революцией генеративного ИИ", - сказал Нери.

По его словам, более половины заказов на ИИ-сервера HP Enterprise поступает от крупных корпоративных клиентов. В феврале-апреле выручка компании от их продажи выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим финансовым кварталом и превысила $900 млн.

HP Enterprise также давно сотрудничает с конкурентом Nvidia - компанией Advanced Micro Devices (AMD), в частности в области разработки суперкомпьютеров.

AMD конкурирует с Nvidia в том числе на рынке ИИ-чипов, однако в ИИ-серверах HP Enterprise в основном используется продукция Nvidia, а не AMD.

"В настоящий момент простота всего [технологического] стека за Nvidia, и связано это с ПО", - отмечает Нери.

Nvidia HP Enterprise
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