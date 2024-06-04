Ozon Fintech запустит премиум-банкинг для физлиц, страховые и лизинговые продукты для бизнеса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Финтех-подразделение Ozon запустит премиум-банкинг для физлиц, а также страховые, лизинговые продукты и эквайринг для бизнеса. Об этом заявил генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян на сессии для инвесторов в рамках форума Ozon Comeon 2024.

По его словам, компания планирует запустить продуктовую линейку страховых продуктов для продавцов маркетплейса: от страхования риска возврата товара клиентом до страхования ответственности производителя. Владельцам пунктов выдачи заказа (ПВЗ) компания предложит продукты для страхования рисков порчи товаров, находящихся в ПВЗ, страхование самих точек выдачи и их сотрудников.

Кроме того, в планах компании запустить страховые продукты для компаний-перевозчиков среди партнеров Ozon (страхование ответственности, грузов, КАСКО для автомобилей и медицинская страховка для водителей).

Также Ozon Fintech планирует запустить лизинговые услуги как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка. Для этого компания создаст отдельное юридическое лицо.

Что касается премиум-банкинга, то он будет заключаться в специальных условиях и привилегиях, которые компания сможет дать аудитории со значительными остатками на счетах – детали и условия пока не раскрываются.

Ozon Fintech развивает финансовые и платежные сервисы для потребителей и предпринимателей на базе Озон Банка и МКК "Озон Кредит".